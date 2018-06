Trecho da Rua dos Pinheiros volta a ser fechado até 2ª O trecho da Rua dos Pinheiros - entre as Ruas Mourato Coelho e Mateus Grou -, na zona oeste de São Paulo, volta a ser interditado neste fim de semana, para novos reparos no solo pelo Consórcio Via Amarela, responsável pelas obras da Linha 4 (Luz-Vila Sônia). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interrompe a passagem de veículos a partir das 5 horas e volta a abrir às 5 horas de segunda-feira, dia 20. Será montado um desvio para os motoristas. Nesse período, o consórcio vai cobrir novos possíveis vazios que ainda estejam abertos no subsolo. A área já ficou interditada do dia 8 até o dia 14 devido a buracos abertos pelo afundamento do solo. O recalque ocorreu após a passagem do equipamento que perfura o subsolo para construção do túnel. Na quinta-feira passada, engenheiros do Via Amarela e do Metrô foram até o Ministério Público Estadual (MPE) mostrar relatórios sobre os procedimentos adotados para tapar os vazios encontrados no solo da região afetada. O local é composto por areia, argila e silte, que o torna instável. A Promotoria de Habitação e Urbanismo havia pedido um relatório do Metrô para atestar a segurança do método de trabalho. O consórcio e o Metrô apresentaram as soluções técnicas adotadas para evitar novos afundamentos, além das dimensões do risco para a população. O MPE avaliou a documentação junto com técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e deu aval para que o tatuzão continuasse o trabalho. O documento mostrou que foi feita a "reestruturação do solo situado acima e adiante da máquina shield".