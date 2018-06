Trecho da via Anchieta é liberado após acidente O trecho de serra da via Anchieta, na altura do quilômetro 43, que estava bloqueado devido a um acidente com um caminhão, por volta das 3 horas da madrugada desta terça-feira, 30, foi liberado por volta das 12h30, segundo a Ecovias, concessionária que administra a estrada. O motorista do veículo, que trafegava pela pista norte (sentido capital), perdeu o controle e caiu na pista sul. O acidente não envolveu outros veículos e deixou uma vítima leve.