Trecho na Anchieta é interditado para retirada de caminhão A pista sul da Rodovia Anchieta, que segue para o litoral de São Paulo, será interditada às 10 horas desta quinta-feira, 10, para o trabalho de remoção de um caminhão, que caiu na ribanceira, na altura do quilômetro 42, no último sábado, 5. A pista norte irá receber os veículos com destino ao litoral. O acidente envolveu outros dois caminhões e não deixou vítimas. O movimento está normal em todas as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes. No momento, a descida é feita pela pista sul da Anchieta e sul da Rodovia dos Imigrantes. Para o retorno à Capital, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes. Não há registro de lentidão ou congestionamento e a visibilidade é total.