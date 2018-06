Trechos BEIJAR NA BOCA Eu estava numa vida de horror/ Com a cabeça baixa sem ninguém me dar valor/ Andava atrás/ Da minha paz/ Agora que mudou a situação/ Choveu na minha horta vai sobrar na plantação/ Deixei pra trás/ Pois tanto faz/ Eu quero mais é beijar na boca/ Eu quero mais é beijar na boca/ Eu quero mais é beijar na boca/ E ser feliz daqui pra frente... pra sempre CADÊ DALILA? Vai buscar Dalila.../ Vai buscar Dalila ligeiro, ligeiro, ligeiro, ligeiro.../ Hem hem hem hem oooooo/ Eu vi (vai levando)/ Esse povo é VIP (vai levando)/ Ninguém é triste (vai levando)/ O futuro existe (vai levando)/ Eu vi (vai levando)/ O trio não para, Dodô (vai levando)/ Batuqueiro não para, povo (vai levando)/ O amor não para OYÁ POR NÓS Ela assanha o céu/Tudo ela alumia/ Ilumina a noite/ Incendeia o dia/ Ela veio do vento/ Oyá mulher/ Oyá Maria/ Oyá beleza/ Oyá alegria/ Oyá nobreza/ Oyá poesia/ Oyá criança/ Que se anuncia/ Oyá toda terra/ Será que um dia/ Oyá iansã/ Oyá ave Maria