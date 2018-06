Trechos da BR-386 continuam interditados devido às chuvas no RS

SÃO PAULO - A Rodovia BR-386, no Rio Grande do sul, continuava com alguns trechos parcialmente interditados na tarde desta quinta-feira, 21, por conta das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Duas, das quatro faixas, da Rodovia, na altura do km 306, na região de Pouso Novo, permaneciam interditadas por conta de uma queda de barreira. O trânsito no local, em ambos os sentidos, provocando lentidão devido à restrição das demais faixas.

Em Marques de Souza, no km 317, parte do acostamento e asfalto cedeu, provocando uma rachadura com desnível na faixa de sentido capital x interior. Como no local a pista possui três faixas, o trânsito segue normalmente por duas faixas, tendo sido isolada a faixa instável.

Em Lajeado, no km 347 da BR-386, devido ao transbordamento do Rio Taquari, a alça de acesso aos bairros encontra-se inundada, porém sem nenhum prejuízo ou risco para a fluidez da rodovia.