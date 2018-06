Trechos da nota do PMN "Ao convidarmos em 2009, a então deputada distrital para ingressar em nossas fileiras, o fizemos baseados nas informações então colhidas, de se tratar de uma pessoa de boa índole e fácil trato, filha zelosa, mãe dedicada, esposa amantíssima, estimada pela população, com estabilidade financeira, interessada no exercício da ação política, permitindo-nos visualizar um futuro promissor e uma carreira em ascensão;