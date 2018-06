Trechos de 7 bairros continuam sem luz no Rio

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Partes de sete bairros do Rio de Janeiro continuam com o fornecimento de energia elétrica comprometido na tarde desta quinta-feira, 8, por conta das chuvas que assolam a cidade há três dias.

De acordo com a Light, responsável pelo fornecimento de energia, equipes técnicas da empresa continuam mobilizadas para restabelecer o mais rápido possível o fornecimento em trechos de ruas da Tijuca, Botafogo, São Conrado, Copacabana, Barra da Tijuca e Rio Comprido.

Em Santa Teresa, técnicos de emergência e manutenção trabalham em diferentes pontos do bairro para restabelecer a energia, realizando serviços como substituição de postes, retirada de árvores que caíram sobre a fiação, além da reconstrução da rede elétrica, afetada pelos deslizamentos de terra.

Desde a noite desta quarta-feira, 7, o fornecimento está normalizado nos bairros Piedade, Jardim Botânico, Gávea e no Morro dos Prazeres.

CONTA

A empresa ainda reforçou o aviso de que os clientes que não conseguiram pagar suas contas de energia por causa do temporal que atingiu o Rio de Janeiro nos últimos dias têm até a próxima sexta-feira, 9, para quitar a fatura sem a cobrança de multa e juros. A Light isentará de multa as faturas com vencimento nos dias 5, 6 e 7 de abril.

A Light está sempre à disposição do cliente pelos canais de atendimento: Disque-Light Emergência (0800 021 0196) e o Disque Light Comercial (0800 282 0120), além da Agência Virtual e do chat www.light.com.br.