Trechos do áudio Conversa entre Augusto Pena e o advogado Celso Valente, que relata suposta conversa que tivera com Lauro Malheiros Neto: Celso Valente: "Quando ele (Lauro) tomou as porradas, ele me ligou: ?É você, você, você?. Eu o quê? Augusto Pena: Quem ataca ele (Lauro) é a p... da Regina (Regina Célia de Carvalho, ex-mulher de Pena). (...) Eu tô sempre quietinho aqui, só tomo porrada (...). Valente: O que tão falando é que os três tiras, é que vai delatar (caso dos três policiais que teriam pago R$ 100 mil cada para serem absolvidos por Malheiros Neto). ?Mas eu nem conhecia os caras? (teria dito Lauro). (...) Cê (Diz Valente para Lauro) tá louco. Você acha, primeiro que o Augusto (Pena), ele é um sujeito correto. Ele não vai ferrar o amigo dele. Além do mais, se ele falar qualquer coisa (inaudível). (Lauro disse) ?Você tem que entender. Eu não posso ir falar com ele?. Mas agora vê se consegue dar uma ajuda, não fica só vendo seu lado. Como ficou para ele toda essa história? Ele (Pena) se f... Vai pra rua (...). Pena: Até chego pros delegado dos PAs e digo: A sacanagem que fizeram comigo foi a extorsão mediante sequestro. (...) Valente: (...)Se você precisar de uma ajuda, podendo ajudar, vou te ajudar. Pena: (...) Mas por que vão em cima de você? Valente: Porque diziam que eu era o gaveta, que eu pegava o dinheiro (inaudível). Pena: Eu nunca falei o seu nome. Valente: (inaudível) Mas no Estado fala que ia na casa do Celso pegar o dinheiro... Pena: ...quem passa tudo isso, (para Regina), essas histórias são policiais ligados ao Nelson Silveira Guimarães. (inaudível) Usaram (Regina) como marionete. Depois dessa conversa, Pena mantém outro diálogo na mesma gravação com outro homem, provavelmente um policial: Pena: Quem foi o ?papagaio? do Fábio Pinheiro Lopes (delegado) que veio domingo? Policial: O (inaudível), que trabalha com o Marco Antônio Bernardino. (...) Tão preocupado com a p... da delação. (...) Vou te falar uma coisa, como amigo: se prepara por que vai ter contra-ataque. (...) Ele (Lopes, que alega inocência) tinha uma corrida nervosa com o Malheiros. Ele pagou para ser promovido. Pena: É lógico, quem não sabe disso? Policial: Ele pagou para ir para a DIG (Divisão de Investigações Gerais), pagou para ir para o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e pagou para esse mesmo Malheiros que, infelizmente, se f... e que infelizmente te deixou na mão. Por que ele tá com medo de você? É por causa disso. Por causa da sua proximidade com o Malheiros. (...) Não era você que tinha o contato? Você fazia assim e o cara colocava. Pena: Eu fui com o Fábio na secretaria, no gabinete do Malheiros. Policial: Então. Quem era mais próximo do Malheiros? Você ou o Fábio? Pena: Eu.(...) Policial: Ele fala com o Bernardino, que era assistente dele... Pena: ...mas não tem coragem de vir trocar uma ideia comigo Policial: O doutor Marcos quis vir aqui, mas não como visita.