Trechos interditados da Régis em SP são liberados

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Os dois trechos da Rodovia Régis Bittencourt que estavam interditados desde o começo desta segunda-feira, 1, devido a dois acidentes envolvendo caminhões, já foram liberados, segundo a Polícia rodoviária Federal.

No km 285, um caminhão-baú e uma carreta colidiram na pista sentido Curitiba, em Itapecerica da Serra. Apesar da liberação, às 9h15 ainda havia congestionamento de seis quilômetros, segundo a PRF.

Já no km 531, próximo à Barra do Turvo, uma das pistas do sentido Curitiba foi liberada e outra faixa e o acostamento permaneciam bloqueados.

Um caminhão bateu na defensa da via e capotou, deixando o motorista preso às ferragens. Segundo a PRF, não havia lentidão no local.