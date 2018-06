Trem arrasta carro, mata uma pessoa e fere outras três na Grande Curitiba

SÃO PAULO - Três pessoas ficaram feridas e uma morreu após o carro em que estavam ser arrastado por um trem na noite de terça-feira, no bairro Vargem Grande, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A polícia vai investigar a causa do acidente.

Por volta das 21 horas, o carro passou direto na Avenida Ayrton Senna da Silva, no cruzamento com uma linha férrea, e foi arrastado pelo trem. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local para socorrer as vítimas.

Os bombeiros tiveram que serrar a lataria do veículo para retirar os feridos. Todos foram levados para o Hospital Evangélico, mas uma mulher de 32 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Um homem de 51 anos continua internado em estado grave. Ele foi operado durante a madrugada e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Uma garota de 11 anos e um homem de 30 passam bem e estão em observação.