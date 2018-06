Trem atropela adolescente na zona leste de São Paulo Uma adolescente de cerca de 17 anos foi atropelada por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no início da noite desta quarta-feira próximo à Estação São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da CPTM, o acidente aconteceu por volta das 18h30 e a composição, da linha F, seguia em direção à Estação Brás. A vítima foi encaminhada pelos agentes de segurança da própria companhia ao pronto-socorro do Hospital Ermelino Matarazzo. Não há informações sobre o estado de saúde da garota e nem sobre como o acidente teria acontecido.