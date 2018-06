Trem atropela e mata rapaz na Grande SP Mais uma pessoa foi atropelada e morta ao fazer uma travessia irregular de linha férrea, durante a madrugada de hoje em São Paulo. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), desta vez o acidente aconteceu nas proximidades da estação Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Por volta das 4h30, uma composição que fazia a linha ´B´ e trafegava no sentido Itapevi-Praça Júlio Prestes acabou colhendo um rapaz. As informações dão conta de que ele e um outro amigo tentaram atravessar a linha de forma irregular e num local proibido. O colega escapou sem ferimentos, mas a mesma sorte não teve Geisenaldo José da Silva, de 17 anos, que foi atropelado e faleceu no local.