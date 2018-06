Trem com combustível descarrila e pega fogo em Jumirim Um trem que transportava combustível descarrilou no início da tarde deste sábado, 14, próximo da cidade de Jumirim, na região de Sorocaba. Quatro vagões-tanque, cada um com 60 mil litros de óleo diesel, tombaram e dois deles pegaram fogo. O acidente aconteceu num trecho em que a linha férrea corre paralela à Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O fogo e a fumaça levaram à interdição da rodovia, no km 167. Bombeiros de Sorocaba, Tietê e Tatuí foram deslocados para dar combate às chamas. Só de Sorocaba foram para o local 8 viaturas e 4 carros-pipa. Os bombeiros tentavam evitar que as chamas atingissem os outros tanques. De acordo com as primeiras informações, o trem pertence à América Latina Logística (ALL) e havia carregado o combustível no terminal de Paulínia, região de Campinas. Até as 15 horas não havia informações sobre vítimas.