Trem com gases combustíveis tomba em Paulínia Dois vagões de um trem que transportavam 80 mil litros de gases combustíveis tombaram em Paulínia, na região de Campinas, no início da tarde de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 200 litros dos gases chegaram a vazar, mas o vazamento já foi contido e não há mais riscos de explosão. Uma equipe dos bombeiros continua no local para realizar a prevenção de acidentes. Segundo eles, o conteúdo perdido não causa nenhum prejuízo à natureza. A carga ainda não foi removida do local.