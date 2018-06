Trem de Guarulhos será ligado ao metrô de SP O Trem de Guarulhos terá ligação com a Linha 2-Verde do Metrô, na futura Estação Ticoatira, na zona leste da capital, que será construída. Estão previstas cinco estações em funcionamento nesse ramal, que será denominado Linha 13-Ônix. As obras estão orçadas em cerca de R$ 300 milhões, com previsão de conclusão até 2014. Apesar de o Expresso Aeroporto e o Trem de Guarulhos compartilharem a mesma via, o acesso a ambos os serviços serão completamente segregados, com tarifas diferenciadas. A linha de Guarulhos custará R$ 2,55. O Trem de Guarulhos requer a construção de duas novas estações. A Estação Cecap Zezinho Magalhães, em Guarulhos, que servirá exclusivamente para esse serviço, e a Estação Ticoatira, na zona leste da capital, onde será realizada a integração com a Linha 2-Verde do Metrô. A Linha 13-Ônix terá também pontos de embarque e desembarque nas já existentes estações do Tatuapé e Engenheiro Goulart da CPTM, servindo assim de conexão com vários pontos da zona leste. De acordo com estudos técnicos do Metrô, a melhor opção de prolongamento do plano de expansão pela zona leste é a conexão entre as Linhas 2-Verde e 3-Vermelha na Estação Penha. Após essa ligação com a Linha 3 do Metrô na Penha, a Linha 2 seguirá em direção à Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), onde haverá a integração na futura Estação Ticoatira. Essa interligação tem como objetivo, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, desafogar os trens da Linha3-Vermelha do Metrô, uma das mais carregadas do mundo. É esperado que, após a conclusão das obras, cerca de 12 mil passageiros por hora deixem de usar a Linha Vermelha para seguir pela Linha Verde. O novo trecho atenderá os bairros de Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Manchester, Aricanduva, Penha e Ticoatira, além de usuários oriundos da Linha 12-Safira, da CPTM, que se destinam à região da Avenida Paulista ou à zona sul de São Paulo. Relatórios que serviram da base para os estudos de impacto ambientais da expansão do Metrô na Linha Verde e Vermelha mostram que após a Estação Ticoatira está previsto um tramo subterrâneo de manobra com 911 metros. O projeto inclui a implantação de pátio de manutenção e guarda da frota de trens - Pátio Ticoatira - nas proximidades da estação homônima, entre a pista sentido leste da Marginal do Tietê, o Clube da Penha e a Linha 12 da CPTM. A Licença Prévia Ambiental para o Trem de Guarulhos e do Expresso Aeroporto foi aprovada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) no dia 14 de abril.