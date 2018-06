Trem de passageiros bate em caminhão em passagem de nível no Rio de Janeiro

Atualizada às 10h30

SÃO PAULO - Um trem da SuperVia colidiu com um caminhão perto da Estação São João de Meriti por volta das 6h40 desta quarta-feira, 3, no Rio de Janeiro. Segundo a concessionária, que administra o sistema de trens e estações do Rio, o veículo cruzou uma passagem de nível irregularmente quando atingiu a composição do ramal Belford Roxo, que estava cheia e seguia para a Estação Central do Brasil.

Onze pessoas tiveram ferimentos leves, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Duas foram levadas para o Hospital Municipal de São João de Meriti e nove para o Posto de Atendimento Médico da região. O Núcleo de Policiamento Ferroviário (NPFer) também prestou atendimento.

Os passageiros foram orientados a desembarcar na via e seguir caminhando para a plataforma da estação. Por conta da ocorrência, a circulação do ramal Belford Roxo ocorreu apenas entre as estações Central do Brasil e São João de Meriti até as 9h. A partir desse horário, o funcionamento da linha e os intervalos entre os trens voltaram ao normal.

Em nota, a SuperVia informou que "mantém todas as passagens de nível oficiais devidamente sinalizadas com comunicação luminosa e sonora em perfeito funcionamento, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)." A concessionária afirmou que adota como norma a redução da velocidade dos trens para 30 km/h nesses locais.

A agência reguladora de transportes do Estado do Rio, Agetransp, informou que abriu boletim de ocorrência e enviou técnicos para apurar o abalroamento.

Acidentes. A colisão ocorrida nesta quarta-feira, 3, é o terceiro acidente grave envolvendo os trens da Supervia em nove dias. Em 26 de setembro uma funcionária da concessionária sofreu ferimentos no baço depois de ser atropelada por uma composição do ramal Japeri perto da Central do Brasil.

Um dia antes, um trem do mesmo ramal descarrilou na chegada à Estação Madureira, na zona norte do Rio, deixando 16 feridos.

No dia 11 de junho, ao menos nove pessoas ficaram feridas depois de um ônibus ser atingido por um trem de manutenção da SuperVia em uma passagem de nível em Honório Gurgel, na zona norte da capital.