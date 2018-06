Trem de passageiros bate em composição de carga no Rio

Atualizada às 13h13

RIO - Dez pessoas ficaram levemente feridas depois que um trem de passageiros da concessionária SuperVia e um trem de carga da MRS Logística colidiram de frente no ramal Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira, 9. O acidente aconteceu entre as estações Barros Filho e Costa Barros, na zona norte do Rio, e os trens, que são monitorados por equipamentos, seguiam em baixa velocidade.

O tráfego no ramal Belford Roxo foi suspenso por uma hora e meia. O Corpo de Bombeiros atendeu as pessoas no local. A Agência Reguladora dos Serviços Concedidos de Transportes (Agetransp) abriu boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias do acidente. Técnicos da agência foram para o local para apurar o fato e avaliar o atendimento prestado aos usuários pela SuperVia.

De acordo com a SuperVia, foi instaurada uma comissão interna para identificar as causas do acidente e a apuração será concluída em até 30 dias. Os cerca de 50 passageiros que estavam na composição receberam o cartão "Siga Viagem", que equivale a uma passagem, e uma declaração de atraso para ser entregue no trabalho.

A MRS Logística, que transportava minério de ferro no trem que colidiu, divulgou uma nota na qual lamenta o acidente, que aconteceu por volta das 9h. A empresa garantiu que "como de praxe, será conduzida uma investigação completa para apuração detalhada de causas e condições do acidente, que ainda não foram confirmadas."