Trem de pouso quebra e assusta passageiros de avião em Belém

Um problema com o trem de pouso de um bimotor, que havia partido de São Luís, no Maranhão, assustou os passageiros e profissionais do aeroporto Júlio Cesar, em Belém, no Pará. Por volta das 12h30 desta terça-feira, 24, o bimotor Cessna 310, de prefixo PTDAQ, da empresa de Táxi Aéreo Cândido, após pousar e taxiar, teve um dos pneus do trem de pouso recolhido antes da parada total da aeronave, o que provocou avarias no avião. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), os dois pilotos e dois passageiros não tiveram ferimentos.