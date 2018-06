Trem descarrila e 3 mil litros de óleo vazam em Americana Um trem de carga vazio descarrilou na sexta-feira, 16, em Americana, município de São Paulo, e cerca de três mil litros de óleo diesel de uma das máquinas vazaram. O produto atingiu o córrego da Gruta, afluente do Rio Piracicaba. Devido ao acidente, estações de tratamento de água localizadas à jusante paralisaram, temporariamente, a captação e tratamento de água. O acidente ocorreu por volta das 5 horas na estrada de ferro da Ferrovia Bandeirantes (Ferroban), situada no Sítio Domingos. Agentes da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) trabalharam na contenção do óleo nas imediações do local do acidente. Boa parte do produto ficou estancado em barreiras de proteção dispostas ao longo do córrego. A ferrovia, usada para o transporte de cargas, foi interdita. Ninguém ficou ferido e as causas do acidente são desconhecidas.