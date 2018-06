Trem descarrila e interrompe circulação no Rio

SÃO PAULO - Um trem, que trafegava pelo ramal Japeri, descarrilou na manhã desta sexta-feira, 7, próximo da plataforma da estação de Japeri, na Baixada Fluminense, no Rio. Não há informação sobre feridos.

Segundo a Supervia, responsável pela linha, ainda não há previsão para o trem ser retirado do local e o atraso do ramal de Japeri variava, por volta das 11h30, entre 15 e 20 minutos. Os trens circulam entre Central do Brasil e Engenheiro Pedreira, estação antes de Japeri.

O acidente aconteceu aproximadamente às 8h Os passageiros da estação Japeri tiveram que desembarcar da composição e estão sendo atendidos por composições que fazem o trajeto entre Paracambi e Engenheiro Pedreira. O setor de manutenção da concessionária ainda estava no local para avaliar a ocorrência.