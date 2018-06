Trem descarrila na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Um trem que seguia em direção à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, descarrilou às 13h35 desta segunda-feira, 11, cerca de 500 metros após a estação Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros não houve vítimas, apenas uma mulher de 38 que passou mal de nervoso, mas foi atendida no local.

De acordo com a SuperVia, concessionária responsável pelo trecho, no momento da ocorrência, um trem que seguia em direção oposta esbarrou na lateral da composição descarrilada e não pode passar pelo local. Os passageiros tiveram que desembarcar na linha, com auxílio dos agentes da SuperVia, e caminhar até a estação Queimados, de onde prosseguiram viagem em outro trem. A circulação no ramal (Japeri-Central do Brasil) está sendo realizada entre as estações Central do Brasil e Austin. A operação entre as estações Japeri e Paracambi está suspensa temporariamente.

A Agetransp, agência reguladora do Rio, abriu processo e enviou fiscalização para apurar um descarrilamento. Por enquanto, foi detectado apenas um problema técnico no ramal de Gramacho da concessionária. Durante a madrugada, houve furto de cabo e, devido ao fato, o início da operação comercial ocorreu com 40 minutos de atraso. O acidente continuará sendo investigado.