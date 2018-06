Trem descarrila no extremo sul da capital paulista

SÃO PAULO - Pelo menos 11 de um total de 76 vagões de uma composição América Latina Logística (ALL) descarrilaram, por volta da 1 hora da madrugada desta sexta-feira, 1°, num trecho da linha férrea que liga o Porto de Santos ao interior paulista, na Estrada Engenheiro Marsilac, nas proximidades do pátio da represa Billings, no extremo sul da capital paulista.

Nove equipes dos bombeiros foram encaminhadas para o local, mas, às 5 horas, apenas uma ainda permanecia na região. Segundo os bombeiros, não houve vítimas. Parte da carga de soja e milho contida nos vagões se espalhou ao lado da linha. Alguns vagões foram parar próximo a residências existentes no entorno. O seguia para o Porto de Santos.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da ALL, com o acidente, um dos vagões caiu em um rio. Equipes de manutenção de via, que também pertence à ALL, estão no local para realizar a liberação do trecho, o que deve não deve ocorrer antes das 14h30. Cerca de 20 vagões já foram liberados e seguem viagem. A concessionária informa ainda que, a princípio, não houve danos ambientais.

Atualizada às 6h50