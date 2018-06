Trem descarrila no Paraná e derrama carga de cimento Três locomotivas e 14 vagões da América Latina Logística (ALL) tombaram na madrugada de hoje em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. O trem levava cimento de Rio Branco do Sul para Curitiba, quando houve o descarrilamento numa curva do quilômetro 24. Segundo a empresa, a limpeza do local e a retirada dos vagões começaram logo após o acidente e devem estar encerradas até o fim da noite. Os dois maquinistas não sofreram ferimentos graves, mas foram encaminhadas a hospital de Almirante Tamandaré. A direção da ALL garantiu que a parte do produto que atingiu o solo não deve causar nenhum dano ambiental em razão das características da substância. O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) enviou técnicos ao local do acidente para fazer uma análise. As causas do descarrilamento ainda estão sendo apuradas. Em sua defesa, a ALL afirmou que tem tomado uma série de medidas para garantir a segurança de suas operações, tendo reduzido em 67% o índice de acidentes desde 1997.