Trem do Corcovado tem problemas e pára O trem do Corcovado parou às 13 horas, devido a um desalinhamento no desvio próximo ao Hotel das Paineiras. A composição havia saído da estação no Cosme Velho, na zona sul, com 60 passageiros, que, com o problema, foram embarcados numa van de volta. Segundo o diretor do Trem Corcovado, Sávio Neves Filho, o reparo do desvio, que permite a circulação simultânea de um trem subindo e outro descendo, será feito em meia hora e o tráfego será retomado. "Ainda bem que nesse horário, entre 13 e 15 horas, o movimento é pequeno e hoje, como o tempo está nublado, não há muitos passageiros", ressaltou ele. A linha de trem que leva ao topo do Corcovado, junto da estátua do Cristo Redentor, é uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro.