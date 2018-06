Tremor assusta moradores de Belém de Maria-PE

SÃO PAULO - Um tremor de terra de magnitude 2,8 na escala Richter assustou moradores da cidade de Belém de Maria, em Pernambuco, na noite de domingo, 18. Ninguém ficou ferido.

Segundo o professor Aderson Farias do Nascimento, vice-coordenador do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pelo menos sete réplicas foram registradas no município nesta segunda-feira, 19.

De manhã, Belém de Maria foi atingido por um tremor de magnitude 2,1 na escala Richter e, à tarde, por um de magnitude 1,7. Nascimento destacou que outras réplicas não foram sentidas pela população.

A causa do tremor ainda será estudada. O professor destacou que moradores da região informaram que algumas casas apresentaram rachaduras depois do abalo.

O epicentro do tremor ocorreu entre os municípios de Belém de Maria e Cupira, mas ainda não há confirmação de abalos em Curupira. Neste ano, outras cidade pernambucanas registraram tremores com Caruaru, São Caitano e Alagoinha.