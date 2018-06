Tremor de 4,8 graus atinge norte de MS Um terremoto de magnitude 4,8 na escala Richter atingiu ontem à noite quatro cidades do norte de Mato Grosso do Sul, segundo registrou a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e confirmou o US Geological Survey, instituto americano de pesquisas geológicas. Moradores de Coxim, Rio Verde, Pedro Gomes e Sonora sentiram os abalos. A prefeita de Coxim, Dinalva Mourão, contou que a população estava com medo de voltar para casa. "Um número expressivo de habitantes saiu às ruas no momento do abalo." O comerciante Fábio Barbosa, de Rio Verde, disse que móveis e paredes balançaram. O tremor durou 5 segundos.