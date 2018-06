Tremor de terra atinge região norte do MS

Um tremor de terra ocorreu no início da noite desta segunda-feira, 15, na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul. As cidades de Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora foram as mais afetadas.

Segundo a Defesa Civil de Coxim, muitas pessoas da região ligaram assustadas para o Corpo de Bombeiros em busca de informações. Apesar do susto, nenhum problema grave, além de rachaduras em algumas casas, foi registrado pelas equipes da Defesa Civil. Nesta terça-feira, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro farão uma avaliação mais detalhada dos danos.

De acordo com Centro Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), o tremor atingiu 4.8 graus de magnitude na escala Richter. O tremor foi um dos 20 maiores já registrados no País. O epicentro do abalo foi localizado numa área pouco habitada do Pantanal, a 190 quilômetros de Corumbá.