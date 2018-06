Tremor de terra de 5 graus atinge região central do País

BRASÍLIA - O Distrito Federal sofreu nesta tarde tremores em diversas partes do Plano Piloto - área central da capital - e de algumas cidades satélites. O Observatório Sismológico da Universidade Brasília (UnB) confirma que foi sentido tremor na capital federal.

A equipe técnica do Observatório está reunida agora para avaliar a localização do epicentro e a intensidade do tremor e suas possíveis consequências.

De acordo com o serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS), o terremoto de magnitude 5,0 aconteceu às 17h16 na região da divisa entre Goiás e Tocantins. O tremor ocorreu a uma profundidade de 14,8 km, com epicentro 75 km ao norte de Uruacu (GO), 235 km ao sul de Gurupi (TO), 255 km a norte-noroeste de Brasília e 275 km a oeste-sudoeste de Campos Belos (GO). Mais informações podem ser obtidas aqui.

Segundo testemunhas, houve pânico entre funcionários na Esplanada dos Ministérios. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE) houve orientação para que os servidores deixassem o prédio. Já o Corpo de Bombeiros disse que moradores do Plano Piloto, Sudoeste, Ceilândia e Taguatinga entraram em contato com a corporação para registrar o ocorrido.

Aviso. A recomendação dos Bombeiros é que, caso haja comprometimento da estrutura física do prédio, como rachaduras, as pessoas deixem os prédios.

(Com Reuters)

Atualizado às 18h44 para acréscimo de informações