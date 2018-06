Trens da CPTM voltam a funcionar na zona leste de São Paulo Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltaram a funcionar totalmente na zona leste de São Paulo durante a madrugada desta quinta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, as duas vias da linha F (Brás/Calmon Viana), bloqueadas ontem em razão da queda de cabos de energia elétrica, começaram a operar normalmente por volta das 4 horas de hoje. Ontem à noite, uma das duas vias já tinha voltado a funcionar parcialmente. Apesar disso, os passageiros encontraram dificuldades para retornarem para casa. Houve grandes intervalos entre a passagem de um trem e outro e as estações ficaram lotadas. A linha F, que liga a Estação Brás, no centro da capital paulista, até a Estação Calmon Viana, no município de Poá, na Grande São Paulo, é utilizada diariamente por cerca de 120 mil passageiros. Por causa da queda dos cabos de energia, ficaram paradas as estações Itaim Paulista, Engenheiro Manoel Feio e Itaquaquecetuba. Os passageiros que vinham para a capital tiveram que descer em Itaquaquecetuba e fazer o trajeto de ônibus. De acordo ainda com a assessoria de imprensa da CPTM, durante a manutenção diária, os técnicos constataram problemas na rede elétrica. Um trabalhador que verificava o problema acabou recebendo uma descarga elétrica e caiu de uma altura de seis metros. Ele está internado, mas não corre risco de morte. A companhia abrirá sindicância para apurar o acidente.