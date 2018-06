Três acidentes deixam seis mortos em Santa Catarina

SÃO PAULO - Seis pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas em três acidentes ocorridos em rodovias federais de Santa Catarina no último sábado. Na Rodovia BR-280, em Jaraguá do Sul, um Monza bateu transversalmente em um Mégane, na altura do km 68 da via, por volta da 0h30.

O condutor do Monza, Odair Marcos Ramos, de 33 anos, o passageiro Avelino Cardoso, de 46 anos, e o motorista do Mégane, Sidney Bagnolin, de 40 anos, morreram no local. Outro passageiro do Monza, Valmir Rodrigues Padilha, de 24 anos, ficou gravemente ferido.

Em Gaspar, por volta das 3h15, na altura do km 40, um Voyage capotou, matando o motorista Anderson Antunes da Luz, de 23 anos.

Em outro acidente, um caminhão colidiu de frente com um Vectra, na Rodovia BR-282, em Chapecó, por volta das 3h15. O condutor do caminhão, Gilmar Roberto Doerzbacher, de 38 anos, teve lesões leves.

Liziani Moro, de 30 anos, que estava no Vectra, e outro passageiro não identificado, morreram no local. O motorista do veículo, Juliano Rodrigues, de 28 anos, e Eliane Maria Staudt Quadri, de 34 anos, ficaram gravemente feridos.