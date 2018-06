Três adolecentes são presos com 725 kg de maconha

Três adolescentes foram apreendidos e um homem foi preso em Francisco Alves, no oeste do Paraná, com 725 quilos de maconha, na madrugada desta terça-feira, 24. Segundo a polícia, a droga foi encontrada às margens do Rio Xambrê, juntamente com um pequeno barco, utilizado no translado, e que também foi apreendido.

Os envolvidos trabalhavam no manuseio da droga, ou seja, apanhavam o material no Paraguai e o levavam para diversas regiões do Estado. A ação foi realizada pela Força Alfa, Companhia de Polícia de Fronteira, da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal e Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, ambos de Guaira.