Três adolescentes infratores morrem após rebelião em Pernambuco

RECIFE - Três adolescentes morreram e oito ficaram feridos durante uma rebelião na madrugada desta terça-feira, 25, na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com a direção da unidade, os internos queimaram móveis e colchões, provocando a destruição parcial do prédio. Dos oito feridos, sete foram encaminhados para o Hospital Municipal de Timbaúba. O caso mais grave, de um interno que teve o corpo queimado, foi levado para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

A identidade das vítimas não foi divulgada pela Funase.

Segundo os servidores da instituição, o clima no local é de tensão. Agentes que fazem a segurança se queixam da falta de condições de trabalho no local e alertam para o risco de fugas em massa. Em 12 de setembro, 12 internos escaparam da unidade.

A Funase disse que as queixas dos internos serão apuradas.