Três adolescentes morrem afogados em praia de Fortaleza

FORTALEZA - Três adolescentes morreram afogados, na tarde deste domingo, 19, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Eles estavam com outros três amigos, tomando banho de mar, quando foram arrastados por uma forte onda. Dos três mortos, dois corpos foram resgatados. O outro corpo continua desaparecido.

De imediato os salvas-vida conseguiram tirar do mar os três amigos afogados que sobreviveram. Logo depois houve o resgate do corpo de Andrews Mateus Martins Lima, de 17 anos. No final da tarde, os bombeiros acharam o corpo de Marcos Vinícius Lima Frota, de 14 anos, a mais de dois quilômetros do local do afogamento.

De acordo com os Bombeiros, a tentativa de resgate do corpo da terceira vítima é feito por mergulhadores experientes, com a ajuda de um helicóptero da PM. O terceiro jovem morto, que até o início da noite deste domingo continuava desaparecido, foi identificado pelos amigos apenas como David. O subtenente do Corpo de Bombeiros do Ceará, Julimar Gomes, comanda a operação que destacou duas equipes do Núcleo de Busca e Salvamento da corporação mais um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas da Polícia Militar.

Os adolescentes saíram do bairro Rodolfo Téofilo, na periferia de Fortaleza, neste domingo para brincar de bola nas areias da Praia de Iracema. Depois do futebol resolveram tomar banho de mar. As ondas no início da tarde estavam fortes. Os jovens, segundo familiares, não sabiam nadar, mas mesmo assim se arriscaram no mar após a partida de futebol.