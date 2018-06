Três apostadores dividem prêmio da Mega Sena

Três apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 958 da Mega Sena e devem embolsar, cada um, R$ 978.205,14. Os ganhadores são da capital paulista, do Rio de Janeiro e de Feira de Santana (BA). A estimativa de prêmio para o próximo concurso, na quarta-feira, 9, é de R$ 1,3 milhão. Os números sorteados neste sábado, 5, em Jacareí, São Paulo, pelo Caminhão da Sorte foram: 07 - 13 - 22 - 33 - 48 - 51. A Quina teve 269 acertadores que vão levar R$ 3.535,28 cada um. Já a Quadra teve 8.718 acertadores que devem receber R$ 109,09. Quina Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 1885 da Quina e o prêmio acumulou em R$ 375.841,83. A estimativa de prêmio para o próximo concurso na terça-feira, 8, é de R$ 750 mil. Os números sorteados foram: 10 - 17 - 18 - 28 - 31. A Quadra foi acertada por 245 apostadores e seu prêmio é de R$ 1.534,05. O Terno teve 10.465 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 47,88.