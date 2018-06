Três assaltantes presos ao lado do Palácio da Alvorada Dois homens e uma mulher foram detidos na tarde de Sábado nas proximidades do Palácio da Alvorada, em Brasília. Os três são acusados de furtar 10 aparelhos de som de carros que estavam estacionados em frente do Blue Three Park, hotel próximo do Palácio da Alvorada. Soldados do Batalhão da Guarda Presidencial auxiliaram policiais militares a fazer a prisão. Clériston da Silva do Patrocínio, de 31 anos, e Luiz Carlos Gonçalves, 21, estavam próximos de uma das cercas de proteção do Alvorada quando foram presos. Katiane Aguiar Silva, de 31 anos, foi detida no estacionamento do Blue Three. Os três acusados guardavam os aparelhos de som num Astra preto quando foram surpreendidos pela polícia. Eles tentaram fugir, mas o carro que dirigiam bateu em uma caminhonete parada num engarrafamento na pista que liga o Alvorada à Vila Planalto. Katiane foi presa logo depois da colisão. Patrocínio e Gonçalves fugiram a pé. No entanto, soldados da Guarda Presidencial notaram a presença dos estranhos nas proximidades do Alvorada e avisaram os policiais militares.