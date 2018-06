Três baleados durante tentativa de assalto no ABC

Um assalto a um bar, no final da noite de sexta-feira, 7, no bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, no ABC, terminou com um saldo de quatro criminosos detidos, sendo que três - entres estes um adolescente de 17 anos - baleados por um desconhecido.

Eram 23h50 quando cinco homens, pelo menos dois armados, chegaram ao Bar Rabo de Saia, na altura do nº 2.937 da Estrada Caminho do Mar, e anunciaram o assalto, rendendo cerca de 10 clientes, dos quais foram tomados dinheiro, celulares e outros objetos. PMs da 2ª Companhia do 6º Batalhão, ao chegarem no bar, acionados via 190, encontraram três pessoas feridas, entre elas o menor de idade. Alguns dos clientes ainda estavam no local e, segundo os policiais, afirmaram que o trio ferido fazia parte de um grupo de cinco que havia realizado um assalto ao estabelecimento.

Nenhuma testemunha do tiroteio quis relatar à PM de onde partiram os tiros, mas os policiais acreditam que os disparados foram efetuados por um cliente ou segurança armado que reagiu ou por uma pessoa - possivelmente um policial à paisana - que passava em frente ao bar no momento do assalto. Um dos dois assaltantes que, ilesos, conseguiram deixar o bar foi detido nesta madrugada na mesma região pela PM. Os três bandidos baleados foram levados para o pronto-socorro municipal central, mas já estão fora de perigo.

Com exceção do adolescente, os demais detidos serão autuados por roubo, formação de quadrilha e, possivelmente, corrupção de menor.