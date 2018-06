Três brasileiros são mortos na fronteira Três brasileiros foram executados na madrugada de ontem na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Damian Pereira da Silva, de 19 anos, Jorge Luis Gomez Duarte, de 27, e Sueli Rocha da Concepción, de 25, foram encontrados dentro de um automóvel com várias marcas de tiros. Segundo testemunhas, o carro em que as vítimas estavam teria sido interceptado por uma caminhonete. Os brasileiros tentaram fugir, mas o veículo bateu contra uma casa. Assassinatos por encomenda são frequentes na cidade.