Três carros batem e casal morre Acidente envolvendo três veículos matou dois jovens na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Mongaguá, na Baixada Santista, ontem de manhã. O estudante de Engenharia Leonardo Herculuno de Santana, de 21 anos, e a namorada, a estudante Cristiane Bonato Abellan, de 22, ambos de São Paulo, morreram na hora. O acidente aconteceu por volta das 6h50 na altura do km 311 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária, um Ford Ka que ia no sentido Mongaguá-Itanhaém foi atingido por uma van quando mudava de faixa, sendo lançado para a outra pista, onde colidiu de frente com o Corsa vermelho das vítimas fatais. O condutor do Ka foi encaminhado ao PS Vera Cruz com ferimentos leves e o motorista da van saiu ileso.