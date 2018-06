Três carros são incendiados em bairro de Sorocaba Três carros foram incendiados na garagem das casas, na madrugada desta quarta-feira, 21, no bairro Vila Fiori, periferia de Sorocaba. Os autores dos ataques usaram bombas caseiras, do tipo coquetel molotov. Em um dos casos, os dois veículos estavam na garagem da mesma residência. Um dos moradores é vizinho de um policial civil, mas a polícia descartou ligação das ações com facções criminosas. Uma das vítimas dos danos, o aposentado João Martins Filho, conta que acordou com um barulho na garagem por volta da 1h30 e, ao verificar, encontrou uma garrafa de cerveja contendo álcool e uma estopa atada ao gargalo. O artefato não pegou fogo. Ele já havia entrado em casa quando ouviu novo barulho. Desta vez, tinha sido lançada uma garrafa contendo gasolina e o fogo atingiu seu carro, um automóvel Gol. O segundo ataque ocorreu meia hora depois em outra rua do bairro. O fogo destruiu inteiramente o Ford Fiesta do cabeleireiro Reginaldo Dias Ferreira e atingiu também o Chevette da irmã dele. Os veículos não tinham seguro. A Polícia Civil investiga os atentados.