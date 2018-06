Três ciclistas são detidos transportando 144 quilos de maconha no MS

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Dois adolescentes e um jovem, com idades entre 16 e 19 anos, foram detidos neste domingo, 18, na Rodovia BR-463, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, transportando 143,9 kg de maconha nas bicicletas.

Os jovens tentavam levar os quase 150 kg de maconha em vários sacos plásticos e pretendiam entregá-los a um receptador que os esperavam assim que passassem pela área de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.