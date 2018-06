Três cidades paulistas adotam toque de recolher para menores de idade A partir de hoje, menores de 18 anos não poderão ficar nas ruas e em outros locais públicos a partir das 23 horas nas cidades de Mirassol, Itapura e Ilha Solteira, no interior paulista. A proibição é para três faixas etárias, com horários distintos em Itapura e Ilha Solteira. Nessas duas cidades, menores de 13 anos, desacompanhados dos pais, só poderão ficar nas ruas até 20h30. Aqueles que têm entre 13 e 15 anos, podem permanecer até 22 horas e os que têm de 15 a 17 anos devem ir para casa até as 23 horas. OCORRÊNCIAS A decisão foi tomada numa ação conjunta entre o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude, alegando que no ano passado houve 250 ocorrências envolvendo menores de idade em Itapura e Ilha Solteira. Em Mirassol, o toque de recolher começa às 23 horas, sem classificação por idade. Até agora, ao menos três garotas de Mirassol, com até 13 anos, foram surpreendidas por representantes do Conselho Tutelar e da Vara da Infância e Juventude nas ruas, em horário impróprio. Os pais foram chamados para levar as filhas para casa.