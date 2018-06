Très content

Não é, convenhamos, a mesma coisa que adquirir um automóvel, mas, como a relação custo/benefício inaugurada por Lula e Sarkozy no feriadão só poderá ser avaliada daqui a uns 20 anos, por ora vale como termômetro do negócio o estado de espírito dos dois presidentes.

Preocupa, nesse particular, que o marido da Carla Bruni não tenha dado o menor sinal de cansaço após três horas de parada militar em Brasília. Sarkozy não se abateu nem com o feijão tropeiro que lhe serviram acompanhando moqueca capixaba no jantar do Palácio da Alvorada. Natural que tenha se manifestado simpático à Olimpíada no Rio e ao assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, mas daí a prometer ao Lula que vai torcer pelo Brasil na Copa de 2010, peralá! Esse francês está a fim de nos engambelar.

SAI QUE É SUA, KASSAB!

O ex-supersecretário Andrea Matarazzo passou o dia de ontem cantando e dançando na chuva em SP. Descobriu como é bom nessas horas não ser o responsável pelo caos.

OS INDEFESOS

Às vésperas do jogo contra o Chile no Estádio de Pituaçu, ninguém na Bahia dava ontem a menor bola para o novo ataque da Seleção Brasileira. Em Salvador só se falava em ataques a ônibus.

Tá com muuuiiito!!!

A notícia deve ter emudecido quem anda por aí dizendo que "há muito tempo Luiz Felipe Scolari não ganha nada no futebol": com 13 milhões por 18 meses de trabalho no Usbequistão, Felipão é o técnico mais bem pago do mundo. De vez em quando ainda pinga em sua conta parte dos 8 milhões da multa rescisória do contrato com o Chelsea. Quem deve ganhar relativamente pouco é o Dunga!

Boato infame

Ao contrário do que se comentava ontem no Senado, o xale que dona Marisa Letícia vestiu na Parada de 7 de Setembro não é o mesmo que Dilma Rousseff estaria usando no dia do suposto encontro com Lina Vieira. E não se fala mais nisso, ok?!

Eu, hein!

A apuração das eleições no Afeganistão é um mistério insondável: se todo mundo sabe que aquilo lá é uma roubalheira danada, porque levam mais de um mês contando votos?

Piriri da Independência

Não foi a primeira vez que José Serra faltou à Parada de 7 de Setembro. O piriri da Independência é uma velha tradição gastrointestinal do governador em época de pré-campanha pelo Nordeste.

Diego às pencas

Se o Dunga não fosse tão sem jeito para esse tipo de molecagem, eu diria que ele convocou dois Diegos (Tardelli e Souza) só para provocar o Maradona.

Number 9

Hoje é 09/09/2009. Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada. Relaxa, vai!