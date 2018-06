Três corpos são achados soterrados Bombeiros localizaram três corpos soterrados na manhã de ontem, no bairro Parque Mauá 2, em Manaus. O solapamento ocorreu na noite de sexta-feira, quando duas retroescavadeiras faziam irregularmente a terraplenagem de um terreno. O barranco cedeu e as máquinas caíram sobre uma casa. Do lado de fora estavam o pai, de 28 anos, e a mãe, de 26, que entraram para salvar o bebê, de 1. Segundo os bombeiros, os três estavam abraçados.