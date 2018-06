Três corpos são encontrados carbonizados dentro de carro em Paraguaçu Paulista

PRESIDENTE PRUDENTE - Três pessoas, duas mulheres e um homem, foram encontradas carbonizadas neste sábado (14) dentro de um carro queimado no bairro rural Água do Capivara, em Paraguaçu Paulista, no oeste de São Paulo. Um dos corpos estava no porta-malas.

Pescadores viram o veículo, um GM Classic, incendiado e avisaram a Polícia Militar. Dentro do porta-malas foram encontrados os corpos do pintor José Aparecido Alves, de 43 anos, de sua mulher, a taxista Roseli Teixeira Alves, de 45, e da filha do casal, a estudante Cintia Teixeira Alves, de 16 anos.

A polícia ainda sabe pouco sobre o triplo assassinado. "Não sabemos como foram mortos, se por enforcamento, tiros ou facadas. Não descartamos a hipótese de que foram colocados ainda vivos dentro do porta-malas. Pode ter sido vingança", contou uma investigadora que pediu anonimato

Pela placa do carro, o dono do veículo foi localizado pela polícia. Ele mora em outro bairro rural e prestará depoimento. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Até agora nenhum suspeito foi detido.