Três crianças feridas em incêndio no Brás Três crianças tiveram queimaduras de segundo grau durante um incêndio que atingiu uma casa no Brás, centro da capital paulista, esta manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 7h da manhã e foi extinto logo em seguida. O bebê de um ano e as outras crianças de três e seis anos foram levadas para o Hospital das Clínicas e não correm risco de vida. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.