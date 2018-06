Três crianças são atingidas por bala perdida em São Paulo Três crianças e três adultos foram atingidos por balas perdidas no Estado de São Paulo desde a noite de domingo. No Rio de Janeiro, um menino de 10 anos também foi vítima de bala perdida, durante tiroteio entre traficantes e policiais militares no domingo na Baixada Fluminense. Na manhã desta segunda, um confronto entre policiais e dois homens em Itapecerica da Serra atingiu na cabeça Jennifa Soares Lima, de 5 anos, e uma mulher, cuja identidade não foi revelada, no braço. A mulher foi internada no Hospital de Itapecerica e a menina passou por uma cirurgia no Hospital Pirajuçara, em Taboão da Serra, no início desta tarde. De acordo com informações preliminares, dois homens teriam roubado um supermercado no bairro Jardim Sampaio, e, na saída, ocorreu o tiroteio. Na fuga, a dupla acessou a contramão da Rodovia Régis Bittencourt, ainda disparando contra a polícia. Eles bateram o carro, mas conseguiram entrar num matagal e escapar. Tiroteio no Grande ABC Quatro pessoas, entre elas duas crianças, foram atingidas por balas perdidas, na noite deste domingo em Diadema, região do Grande ABCD. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) da região, o tiroteio ocorreu às 20 horas na Rua Carati, no bairro do Jardim Eldorado. Um pai passava com seus filhos, de seis anos e 11 anos, por aquela via, quando foram surpreendidos pelas balas perdidas. Um homem e uma mulher que também caminhavam por ali acabaram sendo atingidos. As vítimas foram atendidas no Pronto Socorro Eldorado e no Hospital Municipal de Diadema e não correm risco de vida. A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Diadema. Rio de Janeiro Um garoto de dez anos foi baleado no domingo em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, durante tiroteio entre policiais militares do 15.º Batalhão (Caxias) e traficantes. O confronto aconteceu na Favela Nova Jerusalém. Uma bala perdida atingiu o abdome do menino, identificado como Jeferson Bulhões. O garoto foi levado para o Hospital Municipal de Caxias em estado grave e passou por uma cirurgia. Moradores da favela protestaram ateando fogo a objetos na pista da Avenida Presidente Kennedy. No mesmo município, PMs balearam um homem não identificado, no Morro da Mangueirinha. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola, drogas e munição. O ferido também foi levado para o hospital municipal. Paulo R. Zulino, Rodrigo Morais e Elvis Pereira