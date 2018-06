Três estrangeiros são presos no aeroporto de Cumbica Três estrangeiros foram detidos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, por volta das 22h30 de terça-feira, 28. O trio furtava perfumes e camisetas de uma loja no aeroporto. Funcionários do estabelecimento notaram o crime pelo circuito interno de câmeras e acionaram os policiais civis da 3º Delegacia do Aeroporto de Cumbica, onde o caso foi registrado. O mexicano Gerardo Casas Lopes, de 32 anos, e as peruanas Patricia Isabel Cacceregui Rodrigues, 32, e Ada Gonzales Pachias, de 28, foram autuados em flagrante. Os três têm situação regular no País. Nesta quarta-feira, Lopes será transferido para o 1º Distrito de Guarulhos e as mulheres para a cadeia Pública da Arujá.