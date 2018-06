Três homens são achados mortos a tiros dentro de carro na zona oeste do Rio

RIO - Os corpos de três homens foram encontrados dentro do porta-malas de um veículo em Senador Camará, zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 18. As vítimas foram assassinadas a tiros.

Segundo a polícia, os corpos seriam de três traficantes da Vila Kennedy, em Bangu, que teriam fugido devido à ocupação da comunidade pela Polícia Militar na semana passada para a futura instalação da 38ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no local. Eles teriam se refugiado na vizinha Vila Aliança, em Senador Camará.

As vítimas foram identificadas como sendo os traficantes Playboy, Zambrião e Fabinho Noronha. O carro onde os corpos foram encontrados estava estacionado na esquina das ruas Alcebíades Sodré e Aeronáutica.

O crime será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.