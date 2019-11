Três integrantes da escola de samba Gaviões da Fiel são atropelados na Marginal Tietê

SÃO PAULO - Três integrantes da escola de samba Gaviões da Fiel foram atropelados na Marginal Tietê na madrugada deste sábado, 9. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os homens da agremiação foram atingidos por um carro enquanto empurravam uma alegoria. O condutor aparentava estar embriagado.

O acidente ocorreu por volta da 00h50 no sentido Rodovia Ayrton Senna da Marginal Tietê, na altura da Rua dos Italianos, próximo à sede da escola. A via está interditada para perícia.

Em nota, a assessoria de imprensa da escola de samba afirmou que os atingidos ficaram "gravemente feridos" e foram encaminhados ao hospital mais próximo. Segundo a mensagem publicada no instagram do Departamento de Comunicação da Gaviões, o veículo estava em alta velocidade. "O motorista, depois de atropelalar o terceiro membro, bateu o carro no guardrail da avenida e, em seguida, foi levado pela polícia militar."