Três jovens morrem em chacina no ABC Três jovens foram mortos a tiros na noite de sábado em uma chacina na Favela Sacadura Cabral, no município de Santo André, no ABC paulista. Foram pedidos exames necroscópicos, mas não foi solicitada perícia porque o local já estava prejudicado por causa do socorro às vitimas e por não haver identificação precisa de onde ocorreu o crime.